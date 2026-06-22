Juventus-Dibu Martinez: continuano i contatti, ma l'Aston Villa deve abbassare le richieste
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Il club bianconero non abbandona la pista che porta al portiere argentino, ma il club inglese deve abbassare le pretese economiche
L'asse Juventus-Dibu Martinez è tutt'altro che chiusa. Il club bianconero mantiene aperto un filo diretto con l'entourage del portiere argentino, che rimane tra gli obiettivi per la porta. Tuttavia, per proseguire nella trattativa l'Aston Villa dovrà abbassare le richieste economiche (10 milioni più bonus), giudicate ancora troppo alte dalla Juventus.
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