La Juventus pensa a Stones: contatti con il difensore

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Il club bianconero pensa all’ex difensore del Manchester City, attualmente svincolato e reduce dall’esperienza con l’Inghilterra al Mondiale.

La Juventus pensa a John Stones per rinforzare la propria linea difensiva. I bianconeri, che fin qui hanno ufficializzato gli arrivi di Ekhator e Celik, continuano a lavorare sul mercato in entrata: ci sono stati dei contatti con il centrale inglese per intavolare una trattativa e ecrcare, nel caso di anticipare la concorrenza. Su di lui hanno puntato gli occhi anche alcune squadre di Premier e l'Inter che però non ha mai ancora affondato il colpo.

Il classe '94 al momento è svincolato dopo gli ultimi anni al Manchester City. Stones ha giocato 5 partite al Mondiale con l’Inghilterra e - come anticipato - è rimasto senza squadra dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens, con cui ha collezionato quasi 300 presenze in 10 stagioni.