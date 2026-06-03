Juventus, su Openda ci sono Monaco, Eintracht e Nottingham

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Tre squadre hanno puntato gli occhi sul numero 20 della Juventus

Le strade di Loïs Openda e la Juventus potrebbero separarsi dopo solo una stagione. Sull'attaccante classe 2000 hanno puntato gli occhi diverse squadre estere, tra queste Monaco, Eintracht e Nottingham.

Per ora sono tutte proposte in prestito con diritto di riscatto. Con l’uscita di Openda la Juventus potrebbe fare due attaccanti e non soltanto uno.