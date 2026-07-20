Modric-Milan ai dettagli finali: resterà un altro anno in rossonero

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Ai dettagli finali la permanenza per un altro anno di Luka Modric al Milan! In arrivo la decisione finale del centrocampista croato

Manca poco alla fumata bianca per il prosieguo dell'esperienza rossonera di Luka Modric al Milan. Il classe 1985, che a settembre compierà 41 anni, è pronto a sposare il progetto del nuovo Milan di Ruben Amorim. Attualmente svincolato a tutti gli effetti in quanto il contratto è scaduto al 30 giugno 2026, il Pallone d'Oro 2018 aveva fatto sapere che la decisione sarebbe arrivata dopo il Mondiale.

Le parti sono vicinissime e Luka Modric si avvicina sempre più a vestire la maglia de Milan per la prossima e ultima stagioen della sua carriera. Con 37 presenze, due gol e tre assist sotto la guida di Massimiliano Allegri, Modric si è imposto nel campionato italiano guidando il centrocampo del Milan. Ora, tutto fatto per un'altra annata del croato in rosonero, questa volta però sotto gli occhi attenti di Ruben Amorim, ex Manchester United scelto dalla nuova dirigenza per un nuovo ciclo. Trattativa ai dettagli finali, quindi, e a meno di brusche frenate il cammino di Modric e del Milan proseguirà insieme.