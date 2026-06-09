La Juventus valuta Sorloth 25 milioni più bonus: si lavora per abbassare le richieste dell'Atletico

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La Juventus lavorerà a fuoco lento per abbassare le pretese dell'Atletico Madrid per Alexander Sorloth: i bianconeri lo valutano 25 milioni (30 coi bonus)

La Juventus lavora per Alexander Sorloth, con cui ha già un accordo, e continuerà a farlo nelle prossime ore anche con l'Atletico Madrid, club che ne detiene il cartellino. Per i bianconeri la valutazione del giocatore è di 25 milioni di euro (30 coi bonus), mentre le pretese dei Colchoneros sono superiori a questa cifra.

Nei prossimi giorni si lavorerà a fuoco lento per abbassare le richieste dell'Atletico Madrid, al fine di dare a Spalletti il centravanti fisico che tanto ha richiesto. Dusan Vlahovic lascerà infatti il club a parametro zero, e l'allenatore toscano vuole una punta di spessore da poter mettere al centro dell'attacco.

I NUMERI DI SORLOTH IN QUESTA STAGIONE - Nell'ultima stagione a Madrid, sebbene non sia stato un titolare inamovibile dell'11 di Simeone, Sorloth ha chiuso con buoni numeri. In 54 presenze - tra tutte le competizioni, titolare o meno - ha infatti realizzato 20 gol, di cui ben 6 in Champions League.