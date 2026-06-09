La Juventus è sempre più vicina a Dibu Martínez

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Le ultime sul mercato in entrata della Juventus. Trovato l'accordo con Dibu Martinez, ora si cerca quello con l'Aston Villa.

La Juventus è sempre più vicina a Dibu Martinez. L'accordo col giocatore è stato praticamente raggiunto, e non era un dettaglio visto l'ingaggio del portiere argentino. Martinez accetterebbe un contratto di tre anni a cifre inferiori rispetto a quelle che percepisce all'Aston Villa. L'argentino, infatti, ritiene che la Juve sia la scelta perfetta per chiudere una carriera già ricca di trofei.

Il passo successivo, adesso, è trovare l'accordo con i Villans. La Juventus lo vuole senza pagare l'indennizzo, vista l'età del portiere argentino (33 anni). Da capire se l'Aston Villa lo libererà a zero o andrà trovato un accordo sulla cifra.