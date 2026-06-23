L'Atalanta irrompe su Alajbegovic: avviati i contatti per provare ad anticipare la concorrenza

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I bergamaschi hanno avviato i contatti per Kerim Alajbegovic, classe 2007 della nazionale bosniaca e del Bayer Leverkusen

A sorpresa, l'Atalanta irrompe per uno dei giovani più desiderati di questo calciomercato estivo. I bergamaschi, infatti, ci stanno provando per Kerim Alajbegovic, protagonista con la sua Bosnia contro l'Italia ai playoff di qualificazione e ora impegnato ai Mondiali. La società ha avviato i contatti con l'entourage e col padre dell'esterno classe 2007, di proprietà del Bayer Leverkusen e nell'ultima stagione al Salisburgo.

L'obiettivo dell'Atalanta è quello di provare ad anticipare la concorrenza, con vari club su di lui. Tra questi anche la Roma, che aveva avviato i contatti dopo l'ok anche di Gasperini.