Nuovi contatti tra la Roma e Alajbegovic: c'è l'ok di Gasperini

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Ci sono stati nuovi contatti tra la Roma e Alajbegovic: c'è anche l'ok di Gasperini per l'esterno offensivo del Bayer Leverkusen

Dopo l'ok di Gian Piero Gasperini ci sono stati nuovi contatti tra la Roma e Kerim Alajbegovic. L'esterno offensivo bosniaco classe 2007 si è messo in mostra nell'ultima stagione al Salisburgo e con la sua nazionale, tanto da portare il Bayer Leverkusen ad attivare subito il diritto di recompera che aveva mantenuto dopo la cessione della scorsa estate.

Non c'è solo la Roma però sulla giovane ala sinistra. Alajbegovic piace anche a Ghisolfi - ex direttore sportivo giallorosso - che lo vorrebbe portare al Sunderland. Il costo del calciatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma Alajbegovic vuole essere allenato proprio da Gian Piero Gasperini.

I NUMERI DI ALAJBEGOVIC NELL'ULTIMA STAGIONE - In 44 partite con il Salisburgo, tra campionato, coppa, preliminari di Champions League ed Europa League, Alajbegovic ha ha realizzato 13 gol e fornito 4 assist. Da segnalare anche il suo rendimento con la nazionale bosniaca, con cui ha segnato i rigori decisivi nei Playoff di qualificazione ai Mondiali, prima contro il Galles e poi contro l'Italia.