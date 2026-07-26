Torino, nuovo incontro nelle prossime ore per chiudere Comuzzo

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Previsto domani un nuovo incontro per chiudere la trattativa

In casa Torino è previsto per domani, lunedì 27 luglio, un nuovo incontro per chiudere la trattativa per Pietro Comuzzo della Fiorentina. Come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore (QUI LA NOTIZIA), i granata sono in pressing e stanno spingendo per l'arrivo del classe 2005.

Ricordiamo che il difensore è in uscita dai viola e in queste ultime ore i granata lo vogliono più concretamente a Torino in vista della prossima stagione.