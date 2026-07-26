Castro-Roma e Dovbyk-Bologna, trattativa continua in queste ore per trovare l'intesa totale
Le parti si riaggiorneranno tra stanotte e domani mattina
Continua la trattativa tra Roma e Bologna per portare Castro in giallorosso e Dovbyk in rossoblù. Ora è confermata la presenza dell'attaccante ucraino nell'operazione con la formula del prestito. Le parti lavorano per trovare l'intesa totale e si riaggiorneranno tra stanotte e domani mattina.
Come vi abbiamo raccontato (QUI LA NOTIZIA), le due parti si dovevano riaggiornare al termine dell’amichevole dei giallorossi contro il Cannes - terminata sul 3-3 - ma i contatti continueranno ancora. Sono quindi ore decisive per arrivare alla chiusura della trattativa.
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