L'Atalanta vuole Jashari: piace molto a Giuntoli

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L'Atalanta non molla Ardon Jashari, obiettivo di Giuntoli già ai tempi della Juventus. Ma si attende l'apertura del Milan

L'Atalanta vuole Ardon Jashari. I bergamaschi seguono il centrocampista classe 2002 del Milan, che ha vissuto una stagione sfortunata al suo arrivo in Italia. A causa di problemi fisici ha giocato solo 17 partite in rossonero, ma a volerlo c'è un suo vecchio estimatore. Infatti, il nuovo d.s. della Dea, Cristiano Giuntoli, lo voleva già ai tempi della Juventus e ora vorrebbe portarlo a Bergamo. Piace inoltre anche a Maurizio Sarri. Serve però l'apertura del Milan alla cessione.