Il Torino si avvicina a Lucas Perri del Leeds: le ultime

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Il club granata, oltre a Cömert, è vicino anche a Lucas Perri. Il Leeds, infatti, è fiducioso di chiudere per il sostituto. Le ultime.

Il Torino si avvicina a Lucas Perri, portiere brasiliano del Leeds. Il nodo era legato al sostituto che il club inglese ancora non aveva individuato e che stava rendendo difficile l'uscita del classe 1997. Nelle ultime ore è aumentata la fiducia del Leeds di chiudere la trattativa per Trafford del Manchester City, motivo per cui si è avvicinato anche l'arrivo di Perri al Torino. Come raccontato, il brasiliano è ormai da qualche settimana in pole per diventare il nuovo portiere del Torino.

CHI È LUCAS PERRI - Lucas Perri è un eroe dei due mondi. Nato e cresciuto calcisticamente nel San Paolo, in Brasile, il classe 1997 si è affermato in Europa. L'unica esperienza di successo in patria è stata con la maglia del Botafogo. Nel 2023, Perri è stato la saracinesca della squadra, con 15 clean sheets e 36 reti incassate in 38 partite.

Numeri buoni, che gli sono valsi la chiamata del Lione. L'OL non è stata, però, la prima esperienza europea di Perri. Nella sua carriera, infatti, il brasiliano ha vissuto un anno al Crystal Palace, senza esordire in Premier. L'esperienza in Francia è stata decisiva nella crescita del giocatore, che in 2 stagioni ha totalizzato 49 presenze tra Ligue 1, Coupe de France ed Europa League.

Tra una parata e l'altra, Perri si è messo in mostra tanto da attirare le attenzioni - nuovamente - della Premier League. Questa volta, a chiamare il 28enne è stato il Leeds, che gli ha offerto la titolarità ad Elland Road. Nella scorsa stagione, il portiere ha dovuto convinvere anche con un infortunio al braccio, che lo ha costretto a saltare 4 partite. Nell'ultima parte di stagione, ha ceduto il posto da titolare a Karl Darlow. Nonostante il problema fisico e una retrocessione nelle gerarchie, Perri resta un portiere di qualità della Premier League.