Lazio, per la difesa piace Sergi Domínguez
TUTTOmercatoWEB.com
Ai biancocelesti piace Sergi Domínguez, difensore spagnolo classe 2005
Per la difesa alla Lazio piace molto Sergi Domínguez, secondo quanto raccolto da Manuele Baiocchini di Sky Sport. Attualmente non è possibile questa operazione perché la Dinamo Zagabria chiede sui 12-13 milioni. Il classe 2005 rimane però un nome buono per il futuro dopo eventuali cessioni.
Lo spagnolo cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, in questa stagione in Croazia ha collezionato oltre 40 presenze tra campionato ed Europa League.
Pubblicità
Calciomercato
Le più lette