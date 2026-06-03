Mancini-Inter, la chiave può essere Frattesi

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Frattesi può essere la chiave nell'operazione tra l'Inter e Mancini

Frattesi può essere una chiave se Mancini non troverà l’accordo per il rinnovo con la Roma. Come anticipato nelle scorse ore, l’Inter resta vigile sulla situazione del difensore ed è pronta a inserirsi se si dovessero creare i margini per un’operazione.

L'Inter pensa che ci possa essere uno spiraglio magari inserendo anche un'altra carta che potrebbe essere appunto Frattesi, che è sempre piaciuto ai giallorossi. Il classe '99 infatti lascerà i nerazzurri ed è sul mercato. Tutto dipenderà dalla volontà di Gasperini e quella di Mancini.