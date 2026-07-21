Resta in piedi la trattativa tra la Lazio e l'Al Saad per Romagnoli: la situazione

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Bloccato il trasferimento di Romagnoli, ma la trattativa tra Lazio e Al Saad resta in piedi: il club qatariota cerca nuove formule con i biancocelesti

Resta in piedi la trattativa tra la Lazio e l’Al Saad per Alessio Romagnoli. La guerra ha infatti portato a un cambiamento delle regole, con il budget del club qatariota che è stato bloccato dal ministero.

L'Al Saad, però, non ha alcuna intenzione di rinunciare al difensore ex Milan, e continua a dialogare con la Lazio alla ricerca di una soluzione. Secondo quanto raccolto da Pasquale Guarro, l’obiettivo è quello di individuare una nuova formula che permetta di superare gli ostacoli attuali, magari attraverso pagamenti più agevolati e dilazionati nel tempo.

Romagnoli era già stato molto vicino a vestire la maglia dell’Al Saad nel mercato di gennaio. Il difensore aveva praticamente definito il trasferimento in Qatar, prima che l’operazione si bloccasse e lo portasse a rimanere alla Lazio. Anche in estate l’addio sembrava ormai cosa fatta, ma il futuro del centrale biancoceleste è tornato ancora una volta in discussione.