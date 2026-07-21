Bloccato il passaggio di Romagnoli all'Al-Sadd: situazione in divenire

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Si blocca il trasferimento del difensore biancoceleste in Qatar: dietro c'è il cambio dei regolamenti in seguito allo scoppio della guerra

Sembrava destinato all'addio, ma ancora una volta è incerto il futuro di Alessio Romagnoli. Dopo che a gennaio era rimasto a sorpresa alla Lazio, il difensore aveva firmato con l'Al-Sadd in Qatar per iniziare una nuova avventura. Negli ultimi giorni però qualcosa è cambiato, perché, come raccontato da Sky Sport, si è bloccata l'operazione per il suo trasferimento.

Il motivo è il cambiamento dei regolamenti in Qatar in seguito allo scoppio della guerra, che ha portato a un blocco degli investimenti. La situazione è comunque in divenire e va monitorata ora dopo ora per scoprire quale sarà il futuro del classe '95.