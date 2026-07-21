Ultim'ora Roma, sfuma Summerville: l'Al-Hilal chiude per 80 milioni. Ora caccia al sostituto

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Il blitz degli arabi sbaraglia la concorrenza e allontana definitivamente l'esterno del West Ham. La Roma non ci sta e cambia subito obiettivo

L'irruzione saudita si è rivelata decisiva e ha cambiato le carte in tavola. Come avevamo anticipato nelle scorse ore, l'Al-Hilal si era inserito con forza per Crysencio Summerville, portando la Roma a tracciare una linea netta: nessuna partecipazione a un'asta al rialzo. Ora, lo scenario si è definitivamente delineato: l'esterno olandese vola in Arabia Saudita.

LE CIFRE - Come riporta Sky Sport UK, il club saudita e il West Ham hanno raggiunto l'intesa definitiva per il trasferimento del classe 2002 sulla base di un pacchetto economico importante, pari a circa 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Per il giocatore sono già state programmate le visite mediche di rito che precederanno l'ufficialità, mentre è già pronto un contratto a lungo termine in attesa delle autorizzazioni finali.

Il West Ham, reduce dalla retrocessione in Championship nell'ultima annata, si trova così a dover monetizzare i suoi pezzi pregiati, tra cui proprio l'olandese, reduce dal Mondiale nordamericano disputato con gli Oranje. La Roma, che aveva messo sul piatto 46 milioni di euro incassando il no degli inglesi, si tira così definitivamente fuori dalla corsa.

LA REAZIONE GIALLOROSSA - Incassto il colpo Summerville, la dirigenza capitolina si è già rimboccata le maniche. Sono ore frenetiche dalle parti di Trigoria: i piani tattici del club prevedono infatti l'acquisto di almeno due pedine in quel preciso settore del campo, motivo per cui non c'è tempo da perdere. La Roma cercherà subito di rispondere imbastendo i contatti per un nuovo obiettivo: il primo nome cerchiato in rosso per rinforzare la fascia è ora quello di Antonio Nusa. La dirigenza mantiene aperte anche le piste alternative. Sul taccuino restano in posizione di assoluto rilievo i nomi di Diogo Moreira e Andreas Schjelderup.