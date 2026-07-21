Juve-Kolo Muani, bianconeri al lavoro per ammorbidire la richiesta del PSG
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La Juventus continua a trattare con il PSG per Kolo Muani. I parigini chiedono circa 50 milioni: i bianconeri valutano una nuova offerta.
Proseguono i dialoghi tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, anche se la strada verso un accordo, almeno per il momento, resta complessa. Il club bianconero continua a lavorare per provare ad ammorbidire la posizione dei parigini, finora fermi sulla propria valutazione del francese intorno ai 50 milioni di euro.
La dirigenza bianconera dovrà presto decidere come muoversi, valutando la possibilità di modificare ulteriormente la propria offerta per avvicinarsi alle richieste del club francese. La trattativa, ad ogni modo, è ancora aperta.
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