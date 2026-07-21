Ufficiale Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese: contratto fino al 2029 con opzione per un'altra stagione

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Il numero 10 ha firmato il rinnovo di contratto con l'Udinese: nuovo accordo di 3 anni più opzione per una quarta stagione

Ora ci siamo davvero: Nicolò Zaniolo ha rinnovato il suo contratto con l'Udinese. Come comunicato dal club friulano, è ufficiale il nuovo accordo con l'attaccante riscattato dal Galatasaray al termine dell'ultima stagione. Come anticipato, il classe '99 ha firmato fino al 2029 e nel nuovo contratto è presente un'opzione per il prolungamento fino al 2030.

IL COMUNICATO - Questa la nota ufficiale dell'Udinese: "Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo. L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni".