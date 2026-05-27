Milan, forte pressing di Ibrahimovic per la permanenza di Modric

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Il croato ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma Ibrahimovic insiste perché rimanga in rossonero per un'altra stagione.

Il futuro di Luka Modric è ancora da stabilire. In un momento molto delicato per il Milan, che ha annunciato la separazione con Furlani, Moncada, Tare e Allegri, il club rossonero sta definendo i prossimi passi sia per quanto riguarda l'area sportiva sia per la panchina. Ma non solo. Si lavora infatti anche per il futuro di alcuni giocatori, in particolare proprio il centrocampista croato.

Il contratto di Modric, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno, e il croato sta riflettendo sul proprio futuro e nel frattempo si allena in vista del quinto Mondiale con la maglia della Croazia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic - rimasto insieme a Gerry Cardinale - è in forte pressing per la permanenza del centrocampista.