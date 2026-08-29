Hutchinson al Milan, accordo col Nottingham Forest: i dettagli

Hutchinson al Milan, accordo col Nottingham Forest: i dettagli
Ieri alle 20:58Calciomercato
di Gianluca Di Marzio

Il Milan si avvicina a Omari Hutchinson. I contatti tra club continuano ad essere positivi. Per trovare l'intesa finale, però, serve l'ok del presidente del Nottingham Forest ma anche in questo senso c'è fiducia. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. L'accordo verrà formalmente definito nelle prossime ore ma l'accelerata rossonera è confermata.