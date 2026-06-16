Milan su due "pupilli" di Amorim: piacciono Hjulmand e Trincao

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I primi obiettivi sulla lista di mercato dei rossoneri possono essere due giocatori che Amorim ha allenato allo Sporting

Dopo l'annuncio ufficiale della firma di Ruben Amorim col Milan per i prossimi tre anni, i rossoneri ora si preparano a costruire la squadra con cui l'allenatore portoghese affronterà la prossima stagione. E possono essere proprio due suoi ex giocatori i primi obiettivi di calciomercato. Si tratta di Morten Hjulmand e Francisco Trincao, che hanno avuto Amorim allo Sporting e che giocano ancora nel club portoghese.

PERCHÉ PIACCIONO HJULMAND E TRINCAO - Entrambi sono già stati allenati dal nuovo allenatore del Milan, con cui peraltro hanno fatto benissimo. Il primo, centrocampista classe '99 ex Lecce, con lui è cresciuto fino a diventare capitano dello Sporting, tanto che Amorim avrebbe voluto portarlo con sè anche nell'ultima esperienza sulla panchina del Manchester United. E, a differenza della scorsa estate, quest'anno potrebbero esserci i presupposti per una sua cessione da parte dello Sporting. Anche il secondo, sempre classe '99, con lui ha fatto benissimo e piace tanto per la capacità di giocare in tutti i tre ruoli dietro a una prima punta di ruolo.