Ultim'ora Napoli, contatti esplorativi per Richard Ríos del Benfica: i dettagli

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Il Napoli pensa già alla prossima stagione: il calciatore colombiano è ai dei primi posti per migliorare il centrocampo azzurro

Sogno rimonta in campionato da una parte, occhi al futuro dall'altro: il Napoli guarda anche alla prossima stagione e lavora già in vista del mercato estivo. Il club azzurro, infatti, ha messo nel mirino Richard Ríos. Il venticinquenne gioca nel Benfica ed è uno dei primi nomi della lista del direttore sportivo Giovanni Manna per migliorare la mediana. Il classe 2000, che era nel mirino anche della Roma, piace ai campioni d'Italia in carica. Per il momento, non ci sono state offerte ufficiali, ma contatti esplorativi in vista del mercato estivo.

I NUMERI - Richard Ríos ha giocato 21 partite in campionato con il Benfica in questa stagione, segnando un gol e fornendo tre assist. Tra qualificazione e League Phase, invece, il colombiano ha collezionato 12 presenze anche in UEFA Champions League, con un gol e un assist, entrambi arrivati proprio nella sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Arrivato al Portogallo nell'estate del 2025/26 dopo le esperienze al Flamengo, al Guarani e al Palmeiras, Ríos ha collezionato anche 30 presenze con la maglia della Colombia, impreziosite da due reti.