Napoli, possibile inserimento del Frosinone per Cheddira

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Dopo i dialoghi con il Padova e il rilancio del Verona, anche il Frosinone si inserisce per l’attaccante di proprietà del Napoli, già protagonista con i ciociari nella stagione 2023-2024

Il mercato del Frosinone continua a muoversi in vista del ritorno in Serie A. Il club neopromosso sta valutando diversi profili per costruire una rosa competitiva e tra le idee per il reparto offensivo è emerso anche il nome di Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli.

Dopo i contatti già avviati con il Padova e il rilancio del Verona, nelle ultime ore si registra anche il possibile inserimento del Frosinone. Tra il presidente del Napoli e quello del club ciociaro ci sarebbe stato un contatto per valutare la situazione del giocatore, che conosce già molto bene l’ambiente giallazzurro.

IL RITORNO DI CHEDDIRA A FROSINONE - Per Cheddira si tratterebbe di un ritorno: l’attaccante marocchino ha già vestito la maglia del Frosinone nella stagione 2023-2024, proprio in Serie A, mettendo a referto 7 gol in 35 presenze. Un’esperienza importante per il classe 1998, che potrebbe dunque ritrovare una piazza nella quale ha già avuto modo di confrontarsi con il massimo campionato italiano.

LE ALTRE TRATTATIVE TRA FROSINONE E NAPOLI - Il Frosinone ha già impostato altre operazioni con il Napoli in questa sessione di mercato, con gli arrivi praticamente definiti di Hasa e Zerbin. Ora il club ciociaro potrebbe tornare a dialogare con gli azzurri anche per Cheddira. La concorrenza però non manca: Padova e Verona, in Serie B, hanno già manifestato interesse per l’attaccante.