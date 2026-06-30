Il Napoli saluta Juan Jesus ed Elmas

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I saluti del Napoli, sui social, per Juan Jesus ed Elmas

È tempo di saluti anche in casa Napoli: gli azzurri hanno ringraziato sui social Juan Jesus ed Elmas."Cinque stagioni, un solo modod di viverle: con il cuore. Grazie Juan", il messaggio del club per il difensore brasiliano.

E poi per il centrocampista macedone: "Napoli sarà sempre con te. In bocca al lupo Elif".

IL COMUNICATO - Si dividino così le strade di Juan Jesus e degli azzurri, come si legge nel comunicato ufficiale del club: "La SSC Napoli ringrazia e saluta Juan Jesus, giunto al termine del contratto con il club. In maglia azzurra dall'agosto 2021, Juan ha disputato 130 partite con il Napoli, mettendo a referto 5 gol. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre".

E infine. "A Juan Jesus va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l'attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura partenopea. Il club gli rivolge i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva".