Panathinaikos-De Vrij, è fatta: c'è un accordo verbale

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Stefan De Vrij diventerà un nuovo giocatore del Panathinaikos

Come vi avevamo anticipato, è fatta per l'arrivo di Stefan De Vrij al Panathinaikos. C'è un accordo verbale che deve essere formalizzato. Lunedì firmerà un contratto da un anno con opzione per il secondo a 3 milioni di euro netti all'anno.

Si avvicina quindi la fine dell'avventura del difensore in Italia dopo gli anni passati tra Lazio e Inter. Nella scorsa stagione proprio con i nerazzurri ha vinto anche Scudetto e Coppa Italia, oltre ad aver collezionato 17 presenze complessive tra le varie competizioni.