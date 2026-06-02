Panchina Milan: primi contatti con Glasner, resta viva la pista Slot

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Primo approccio con Oliver Glasner per la panchina del Milan: rimane viva la pista Arne Slot, che ha appena lasciato il Liverpool

Il casting per il post-Allegri entra nel vivo in casa Milan. La dirigenza rossonera continua a muovere i propri tasselli per individuare la nuova guida tecnica, stringendo i contatti con alcuni profili internazionali, tra cui il fresco vincitore della Conference League Oliver Glasner, oltre che con Arne Slot.

CONTATTO PER GLASNER, SLOT RESTA IN CORSA - La novità delle ultime ore riguarda un primo, concreto approccio con Oliver Glasner. L'ex allenatore del Crystal Palace, sponsorizzato da Ralf Rangnick, si conferma come uno dei primissimi nomi sulla lista dei desideri. Il club ha registrato i primi contatti per sondare la disponibilità dell'austriaco e capire la fattibilità dell'operazione.

Parallelamente, il Milan tiene calda anche la pista che porta ad Arne Slot. Il profilo dell'ex allenatore del Liverpool non ha affatto perso quota e viene gestito in parallelo a quello di Glasner. Non è da escludere il profilo dell'allenatore olandese, che sta comprendendo se ripartire subito e aprire un nuovo capitolo dopo l'esonero dal Liverpool: due opzioni di spessore internazionale che la dirigenza rossonera vuole continuare a valutare fianco a fianco prima della scelta definitiva.