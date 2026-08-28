Roma, offerta per Leonardo Balerdi del Marsiglia: i dettagli

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I giallorossi hanno presentato un'offerta per il difensore argentino, che interessava già nella scorsa sessione estiva di mercato.

La Roma continua a lavorare sul mercato in entrata. I giallorossi hanno presentato un'offerta per Leonardo Balerdi, difensore del Marsiglia: confermate le indiscrezioni di Santi Aouna.

Per l'argentino la Roma ha proposto un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Balerdi, inoltre, non è un nome nuovo per il club giallorosso, che si era mosso per lui già nel mercato estivo della scorsa stagione, ma poi il Marsiglia aveva deciso di trattenerlo.

Ora la Roma attende la risposta ufficiale del club francese, che nel frattempo aspetta la decisione del presidente sull'argentino.