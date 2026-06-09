La Roma rivuole Venturino: tentativo con il Genoa per un nuovo prestito

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I giallorossi lavorano con il Genoa per riportare il calciatore a Roma: Gasperini vorrebbe trattenerlo anche senza riscatto

La Roma sta provando a riportare Lorenzo Venturino in giallorosso con la formula del prestito. L’operazione è impostata sulla volontà del club di riaverlo a disposizione per un’altra stagione, con Gasperini che spinge per tenerlo anche senza un acquisto definitivo.

LA SITUAZIONE BALDANZI - Resta da capire l’incastro con il Genoa, soprattutto in relazione alla situazione di Tommaso Baldanzi, che potrebbe influire sui margini e sulla fattibilità complessiva dell’operazione tra le due società.

VENTURINO ALLA ROMA - L'esterno 2006 ha già indossato la maglia giallorossa nella seconda parte della stagione 2025-26, dopo essere arrivato a gennaio dal Genoa. Venturino ha collezionato 10 presenze - di cui solo una da titolare proprio con la sua ex squadra - e 198' minuti totali con la Roma. L'esordio era arrivato nella sfida pareggiata contro il Milan, mentre l'ultima apparazione è stata la presenza nella gara del Tardini contro il Parma, ribaltata dai giallorossi nei minuti finali.