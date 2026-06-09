Il Torino torna su Ugresic, centrocampista del Partizan

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Il Torino ritorna sul classe 2006 del Partizan. Ognjen Ugresic piace molto a Petrachi, che aveva già provato a prenderlo a gennaio.

Il Torino lavora per rinforzare il centrocampo. Il club granata è tornato su Ognjen Ugresic. Si tratta di un centrocampista, alto quasi un metro e novanta, di proprietà del Partizan. Il classe 2006 veste la maglia del club serbo da sempre. Ha iniziato nell'Under 15 e adesso è in prima squadra. Nella stagione appena conclusa ha giocato 7 gare, segnando due gol e servendo un assist.

Non si tratta di un nome nuovo per il Torino. Petrachi, infatti, aveva già provato a portarlo in Italia nella sessione invernale di calciomercato, senza riuscirci. Adesso il nuovo tentativo, con la trattativa che è stata avviata.