Appuntamento tra l'Udinese e gli agenti di Zaniolo: si cerca una quadra sul contratto

vedi letture

Dopo il riscatto dal Galatasary, ora l'Udinese e gli agenti dell'attaccante cercheranno di trovare un accordo sul contratto del giocatore

Giornata importante per il futuro di Nicolò Zaniolo che, come raccontato dall'agente Vigorelli, non ha ancora un accordo con l'Udinese dal punto di vista contattuale. Dopo che è arrivato il riscatto dal Galatasaray, ora manca l'accordo economico tra società e calciatore. Nella giornata di oggi, lunedì 6 luglio, però, ci sarà un incontro tra l'Udinese e i suoi agenti, con l'obiettivo di trovarlo.

Da capire se l'Udinese accontenterà il suo numero 10 con l'adeguamento richiesto, chiudendo così questa telenovela di inizio mercato.