Gila-Milan, l'agente Camaño a Roma per l'incontro con la Lazio: le ultime

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Dopo aver trovato l'accordo con lo spagnolo e il suo agente, il Milan tratta con la Lazio per chiudere l'affare Mario Gila.

Il Milan punta a chiudere definitivamente per Mario Gila: nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del blitz che ha portato all'accordo tra i rossoneri e il giocatore, a cui sono stati offerti 5 milioni netti per cinque anni (QUI la notizia). L'agente del difensore spagnolo, Alejandro Camaño, sarà a Roma oggi (6 luglio) per l'incontro con la Lazio, con l'obiettivo di trovare anche l'intesa tra club, destinata ad arrivare.

Il club rossonero ci proverà con un'offerta da 25 milioni più bonus per tentare di arrivare ai 30 richiesti da Claudio Lotito per lasciar partire il difensore spagnolo. I biancocelesti dovranno versare il 50% della cifra nelle casse del Real Madrid.