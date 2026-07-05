Lazio, presentata l'offerta per Asp Jensen. Per il post Gila contatti per Dominguez

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I biancocelesti si muovono sul mercato. Definito il piano per il talento del Bayern, superata l'Udinese. Per la difesa si guarda in casa Dinamo Zagabria.

La Lazio accelera con decisione sul mercato e mette a segno mosse significative sia a centrocampo che in difesa. La dirigenza biancoceleste ha infatti presentato la prima offerta ufficiale per il gioiellino del Bayern Monaco, Jonathan Asp Jensen, e ha già individuato il profilo su cui affondare non appena si concretizzerà la cessione di Mario Gila al Milan.

L'OFFERTA PER ASP JENSEN E LO SPRINT SULL'UDINESE - Per il talento di proprietà del club bavarese, la Lazio ha formalizzato una proposta sulla base di un prestito con diritto di riscatto condizionato che può diventare obbligo, per un pacchetto complessivo da 6 milioni di euro, a cui si aggiungerebbe una piccola percentuale sulla futura rivendita a favore dei tedeschi. Un'offensiva necessaria per superare la concorrenza dell'Udinese, che aveva spinto moltissimo mettendo sul piatto 5,5 milioni di euro per acquistarlo subito a titolo definitivo. A fare la differenza, però, è la volontà del classe 2006: Asp Jensen ha già dato precedenza alla Lazio nei giorni scorsi (QUI la notizia). La società biancoceleste confida di ricevere una risposta definitiva già a inizio settimana.

IL DOPO-GILA PORTA A DOMINGUEZ - Parallelamente, si pianifica il futuro del reparto difensivo. Con la partenza di Mario Gila ormai sempre più indirizzata verso il Milan, la Lazio ha già individuato il sostituto: l'obiettivo numero uno è Dominguez, centrale di proprietà della Dinamo Zagabria. I contatti sono già in corso e la dirigenza biancoceleste sta dialogando direttamente con l'ex milanista Zvonimir Boban. La richiesta del club croato resta di 12 milioni di euro, mentre la Lazio pianifica di partire leggermente più bassa, impostando una prima offerta - ancora da presentare - intorno ai 9 milioni di euro più bonus. Il blitz scatterà non appena i rossoneri formalizzeranno l'acquisto dello spagnolo, sbloccando così il tesoretto necessario per l'assalto a Dominguez.