Fiorentina, intesa di massima per Dragusin: prestito con obbligo di riscatto

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Ieri alle 19:53 Calciomercato di Gianluca Di Marzio di Fonti preferite

Il club viola ha raggiunto un'intesa di massima per il difensore romeno, che in Italia ha già vestito le maglie di Juventus, Genoa, Sampdoria e Salernitana.