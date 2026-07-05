Fiorentina, intesa di massima per Dragusin: prestito con obbligo di riscatto
TUTTOmercatoWEB.com
Il club viola ha raggiunto un'intesa di massima per il difensore romeno, che in Italia ha già vestito le maglie di Juventus, Genoa, Sampdoria e Salernitana.
A sorpresa la Fiorentina ha trovato l'intesa di massima per il prestito con obbligo di riscatto di Radu Dragusin. Il club viola ha trovato l'accordo sulla base di un prestito a 1,5 milioni, con il riscatto legato al verificarsi di determinate condizioni fissato a 17,5.
Il direttore sportivo viola Fabio Paratici ritrova dunque il difensore romeno dopo averlo portato al Tottenham dal Genoa nel 2024. Oltre all'esperienza in rossoblù, Dragusin ha giocato in Italia con le maglie di Salernitana, Sampdoria e Juventus: proprio con i bianconeri ha conosciuto Paratici, già dai tempi dell'U23.
Pubblicità
Calciomercato