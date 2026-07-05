Inter, Provedel atteso a inizio settimana a Milano: tra mercoledi e giovedì le visite mediche

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Il portiere classe 1994 è atteso a Milano già nei prossimi giorni per diventare un nuovo calciatore nerazzurro

Ivan Provedel sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Come vi abbiamo raccontato, la Lazio e i nerazzurri hanno firmato e completato lo scambio dei documenti nei giorni scorsi e a inizio di questa settimana il portiere classe 1994 arriverà a Milano per iniziare la sua avventura con la nuova maglia.

In programma anche le visite mediche: Provedel sosterrà gli esami tra mercoledi e giovedì e dopodichè diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro.