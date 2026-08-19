Milan, incontro con il rappresentante di Leao e Mendes: la richiesta resta di 60 milioni

vedi letture

Incontro a Casa Milan con il rappresentante di Leao per il futuro del numero 10 alla presenza di Jorge Mendes. I rossoneri chiedono circa 60 milioni e non hanno fretta di cedere.

Il futuro di Rafael Leao continua a essere uno dei temi caldi in casa Milan. Nella giornata di oggi, negli uffici di Casa Milan, è andato in scena un incontro tra il club rossonero e il rappresentante dell’attaccante portoghese, alla presenza anche di Jorge Mendes.

Durante il confronto, il Milan ha ribadito la propria posizione: la valutazione di Leao si aggira intorno ai 60 milioni di euro, anche se esiste la possibilità di lavorare su una formula da circa 50 milioni più bonus.

Negli ultimi giorni il Galatasaray aveva manifestato la disponibilità a spingersi oltre i 40, ma dall’incontro di oggi non sono arrivate aperture da parte del club rossonero. Il club turco, anche per questo motivo, sta portando avanti parallelamente altre piste per rinforzare il reparto offensivo.

La speranza dei rossoneri è che Mendes possa individuare nelle battute finali del mercato una soluzione, eventualmente in Premier League o in altri campionati. La linea del Milan, però, resta chiara: nessuna necessità di cedere Leao e nessuna fretta di farlo senza un’offerta ritenuta adeguata.