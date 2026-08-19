Jorge Mendes a Milano per appuntamenti di mercato | FOTO e VIDEO
Jorge Mendes, l'agente che ha curato le operazioni di Gonçalo Ramos e Diego Moreira al Milan, è nel capoluogo lombardo. Il super procuratore portoghese è atterrato alle 12 all'aeroporto di Linate Prime ed è ora in città per appuntamenti di mercato.
Ricordiamo che oggi è il giorno della firma del suo assistito Diego Moreira, arrivato al Milan dallo Strasburgo per 65 milioni di euro complessivi (45 di parte fissa e 20 di bonus) e anche della presentazione ufficiale di Gonçalo Ramos, nuovo centravanti dei rossoneri.
DIREZIONE CASA MILAN - Jorge Mendes in questi minuti è in riunone con la dirigenza rossonera in attesa della firma di Diego Moreira che arriverà più tardi.
L'ARRIVO ALL'HOTEL MELIÀ - Di seguito le sue immagini dell'arrivo all'Hotel Melià di Milano.