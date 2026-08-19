Live Inter-Jones: è arrivata la risposta del Liverpool! C'è il via libera, oggi l'arrivo in Italia

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Inter e Liverpool hanno trovato l'accordo per Jones: le ultime

23:45 - È appena arrivata la risposta del Liverpool! Documenti scambiati e firmati, tutto confermato. Il contratto sarà di cinque anni a 3.5 milioni netti, operazione da 30 milioni più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. C'è l'autorizzazione a viaggiare: a seguire le visite mediche

23:05 - Si attende a breve la risposta del Liverpool, forse già prima della mezzanotte.

18.30 - L'Inter ha inviato i documenti formali con l'offerta per Curtis Jones con l'offerta precedentemente concordata. Si aspetta la risposta ufficiale del Liverpool.

15.00 - L'Inter e il Liverpool hanno raggiunto un'intesa verbale per Curtis Jones. Operazione sulla base di 30 milioni di euro di base fissa più 4/5 milioni di bonus. L'Inter manderà l'offerta formale al Liverpool in queste ore, mancano gli ultimi dettagli sui bonus e su una percentuale di rivendita. Successivamente andrà chiusa l'intesa con l'entourage del giocatore per poi passare allo scambio dei documenti. L'affare, come confermato anche da Sky UK, è in fase avanzatissima.

DAL 30 GENNAIO AL 19 AGOSTO - L'Inter è vicinissima a completare un acquisto che era in programma da sette mesi. Il 30 gennaio 2026, infatti, iniziarono i contatti tra i due club: i nerazzurri avevano individuato in Jones il perfetto sostituto di Frattesi. Il giocatore gradiva la destinazione ma le tempistiche non hanno aiutato i nerazzurri. Anche a fine maggio c'è stato un nuovo incontro con il Liverpool con cui c'era ancora distanza sulla valutazione del cartellino. La svolta arriva con la cessione di Frattesi alla Lazio del 14 agosto, con questa uscita l'Inter ha potuto affondare il colpo. Oggi, 19 maggio, i due club hanno trovato l'intesa verbale.