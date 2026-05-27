Il Liverpool chiede 30 milioni per Jones, l'Inter ne propone 20: si tratta

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Ancora nessuna intesa tra le due società per l'inglese: ballano 10 milioni tra l'offerta dei nerazzurri e la richiesta dei reds

Per l'Inter scudettata è già tempo di programmazione della prossima stagione. Si lavora, in particolare, sul centrocampo. Oltre a un incontro con Aleksander Stankovic per definire il futuro del figlio d'arte, l'altro nome sulla lista è quello di Curtis Jones. Come raccontato, c'è già stato un incontro col Liverpool per il centrocampista, ma non c'è ancora un'intesa tra le parti.

Nel dettaglio, la distanza tra l'offerta dell'Inter e la richiesta del Livepool è di 10 milioni. A 30 milioni più pecentuale sulla futura riventdita ammonta la richiesta dei reds per l'inglese, mentre i nerazzurri sono fermi a 20.