Inter, Aleksandar Stankovic a Milano: in programma un incontro per definire il futuro

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Il giovane figlio d'arte è a Milano: dopo le visite mediche, in programma un incontro con l'Inter per definire il proprio futuro

Dopo una brillante stagione in Belgio col Club Brugge, Aleksandar Stankovic è pronto a tornare di proprietà dell'Inter. I nerazzurri, come raccontato da tempo, eserciteranno il diritto di recompra per riportarlo a casa. Già oggi, mercoledì 27 maggio, come riportato da Pasquale Garro e Andrea Paventi, il giovane centrocampista è a Milano, dove si è sottoposto alle viste mediche al CONI, ma non solo.

Infatti, è ora in programma anche un incontro con la società, che servirà per definire quello che sarà il suo futuro già a partire dalla prossima stagione. Potrebbe non essere l'unico nome nuovo per il centrocampo, dato che si tratta per Curtis Jones, per cui la distanza tra l'offerta dei nerazzurri e la richiesta del Liverpool è di 10 milioni (qui i dettagli).