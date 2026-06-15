Amorim alle firme con il Milan: sarà un contratto triennale
Sarà dunque un contratto triennale, quello che firmerà Ruben Amorim con il Milan. Dopo l'esperienza negativa al Manchester United, l'allenatore portoghese proverà a rilanciari con il club rossonero. Le parti sono ormai arrivate alla definizione del contratto, poi Amorim arriverà in Italia entro questa settimana, come riportato da Sky Sport, e sarà pronto per iniziare a lavorare.
L'ex United e Sporting sarà il terzo allenatore portoghese nelle ultime tre stagioni. Prima di Allegri, infatti, erano stati proprio Fonseca e Conceiçao a sedersi sulla panchina rossonera nel 2024/25. Ora il club è al lavoro per riuscire a trattare con l'Eintracht Francoforte in modo tale da liberare Markus Krösche e Timmo Hardung, che hanno trovato l'accordo con il Milan per diventare rispettivamente direttore generale e direttore sportivo.