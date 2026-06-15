Amorim alle firme con il Milan: sarà un contratto triennale

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Ruben Amorim firmerà un contratto triennale con il Milan: sarà il portoghese il nuovo allenatore del club rossonero dopo Allegri

Sarà dunque un contratto triennale, quello che firmerà Ruben Amorim con il Milan. Dopo l'esperienza negativa al Manchester United, l'allenatore portoghese proverà a rilanciari con il club rossonero. Le parti sono ormai arrivate alla definizione del contratto, poi Amorim arriverà in Italia entro questa settimana, come riportato da Sky Sport, e sarà pronto per iniziare a lavorare.

L'ex United e Sporting sarà il terzo allenatore portoghese nelle ultime tre stagioni. Prima di Allegri, infatti, erano stati proprio Fonseca e Conceiçao a sedersi sulla panchina rossonera nel 2024/25. Ora il club è al lavoro per riuscire a trattare con l'Eintracht Francoforte in modo tale da liberare Markus Krösche e Timmo Hardung, che hanno trovato l'accordo con il Milan per diventare rispettivamente direttore generale e direttore sportivo.