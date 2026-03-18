Bologna, Italiano: "Possibilità di qualificazione? Ecco chi vedo favorito"

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Le parole dell'allenatore dei rossoblù, Vincenzo Italiano, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma

Mancano poco più di 24 ore al ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Bologna. Dopo l'1-1 del "Dall'Ara", i rossoblù guidati da Vincenzo Italiano si giocano tutto nel match dell'Olimpico. Chi passerà il turno affronterà la vincente di Aston Villa-Lille, la squadra inglese ha vinto per 0-1 in Francia nella gara di andata.

Alla vigilia del ritorno valido per il passaggio ai quarti di finale di Europa League, Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, ha presentato le insidie della partita soffermandosi anche sulla stagione del suo Bologna fino a ora. Di seguito le sue dichiarazioni.

LE PAROLE DI VINCENZO ITALIANO - L'allenatore rossoblù ha iniziato la conferenza stampa parlando del ricordo che gli evoca lo stadio Olimpico, la vittoria della Coppa Italia: "Quella partita ci ha permesso di qualificarci a questa coppa. Il ricordo è bello e indelebile. Quella coppa rimarrà per sempre un ricordo bellissimo. Ci ha permesso, ripeto, di presentarci in questa competizione, che stiamo onorando. Abbiamo fatto prestazioni ottime. Un nostro obiettivo era superare la fase a gironi e lo abbiamo fatto. Domani cercheremo di dire la nostra, faremo di tutto per mettere in difficoltà la Roma. Partita spartiacque? Per me essendo un ottavo non lo è. Di strada da fare ce ne sta ancora tanta. È una gara che ti permette di fare altre gare di questo livello ma di strada ne manca tanta. Questa partita per noi è importante ma come ho sempre detto l’obiettivo iniziale era rimanere nelle competizioni a marzo e aprile. Per noi non è una partita spartiacque, ci teniamo ma la competizione è ancora lunga". Italiano si è poi soffermato sull'ambiente che si aspetta di trovare: "Credo che quando si incontra la Roma qui in casa c’è sempre un sapore diverso. Quello che prepara questa tifoseria e l’inno all’inizio è un qualcosa di diverso. Lo abbiamo già assaggiato in campionato. Noi siamo adulti e vaccinati e sono sicuro che non ci faremo intimorire. In campo, poi, ci sarà da fare una gara intensa e in cui dobbiamo fare molto bene tutto ciò che facciamo. Bisogna cercare di avere un’intensità elevata, ci dobbiamo far trovare pronti". Poi sulle possibilità di qualificazione ha dichiarato: "Ogni volta che si parla di un avversario o di un ambiente o di un lavoro degli altri sembra sempre il detto “l’erba del vicino è sempre più verde”. Loro hanno dei valori effettivi evidenti e lo si vede dal talento dei calciatori e dalla classifica. Confermo quel 51% per la Roma e 49% per noi".