D.s. Roma, non c'è margine per arrivare a Manna: la situazione

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Le ultime sul casting per il nuovo direttore sportivo della Roma: Giuntoli verso l'Atalanta, nessun segnale per D'Amico, non c'è margine per Manna

Continua il casting per il nuovo direttore sportivo della Roma. Come già detto nelle ultime settimane Frederic Massara è già stato praticamente esautorato ed è fuori dal progetto. Chiaramente, quindi, non sarà lui il d.s. della prossima stagione, ma non arrivano segnali positivi da quelli che erano i nomi sulla lista per sostituirlo.

Il preferito della proprietà è Giovanni Manna, al quale i Friedkin hanno già formulato un'offerta. Non sembrano però esserci margini per ottenere il via libera dal Napoli e lui stesso potrebbe volere proseguire il suo percorso in azzurro. A questo punto, si va sempre di più verso un nome a sorpresa, con Gasperini che preferirebbe fosse un italiano. In ogni caso, non è stata abbandonata la pista Manna, per cui la Roma proverà ancora a spingere prima di virare su un altro obiettivo.

GIUNTOLI SFUMATO, NESSUN SEGNALE DA D'AMICO - Intanto, non dovrebbe essere nemmeno Cristiano Giuntoli il successore di Massara, dato che andrà molto probabilmente all'Atalanta. Lo stesso a.d. Percassi ha confermato l'apprezzamento dei bergamaschi per l'ex Napoli e Juventus, che infatti firmerà un contratto di 4 anni. Sotituirà Tony D'Amico, che però non dovrebbe tornare a lavorare con Gasperini. Non ci sono, infatti, segnali in questa direzione.