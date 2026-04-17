Frattura alla tibia sinistra per Mateo Retegui: l'attaccante si dovrà operare

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Brutte notizie per Mateo Retegui: uscito dal campo dolorante durante il match tra Al-Qadsiah e Al-Shabab, ha rimediato una frattura alla tibia sinistra.

Brutta tegola per Mateo Retegui. L’attaccante dell’Al-Qadsiah ha infatti riportato un grave infortunio nel corso della sfida contro l’Al-Shabab, terminata 2-2. Durante il match, dopo un contrasto di gioco, l’ex Atalanta e Genoa è rimasto a terra dolorante, prima di lasciare il campo zoppicando con l’aiuto dello staff medico.

L’intervento dei sanitari è stato immediato, con il giocatore accompagnato fuori dal terreno di gioco. Gli accertamenti effettuati nelle ore successive hanno evidenziato la frattura della tibia sinistra. L'attaccante della Nazionale sarà operato nei prossimi giorni a Madrid, dove verrà sottoposto all’intervento necessario per avviare il percorso di recupero.

I tempi di rientro non sono ancora stati definiti, ma si preannuncia uno stop lungo che priverà il club arabo del suo principale riferimento offensivo. Un’assenza pesante, soprattutto alla luce della prestazione offerta: prima dell’infortunio, infatti, Retegui aveva messo a referto un gol e un assist, risultando decisivo per il pareggio finale. Un risultato comunque importante per mantenere l’Al-Qadsiah in corsa per un posto nella prossima Champions asiatica.