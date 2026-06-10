Lazio, l'Olympiacos forte su Cancellieri

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I greci sono la squadra più interessata all'esterno della Lazio

L'Olympiacos ha messo gli occhi sull'esterno della Lazio, Matteo Cancellieri. Il club greco è al momento fortemente interessato al classe 2002, che quest'anno si è diviso la fascia destra biancoceleste con Isaksen.

In questa stagione Cancellieri ha collezionato 4 gol e 2 assist in 30 presenze in Serie A con la maglia della Lazio. L'esterno ha anche pareggiato il suo record di gol in campionato, sono state infatti 4 le reti realizzate con l'Empoli nel 23/24.