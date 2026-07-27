Milan, nelle prossime ore incontro del Fenerbahçe con il club e l'agente di Leão. Prosegue il dialogo con il Galatasaray

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Rafa Leão è nel mirino del Fenerbahçe e del Galatasaray: i dettagli sulle trattativa con i due club turchi per il giocatore portoghese

Il futuro di Rafael Leão resta al centro del calciomercato del Milan, con il portoghese che è richiesto in Turchia. Nelle prossime ore i delegati del Fenerbahçe parleranno sia con il club rossonero sia con l'agente dell'esterno per capire i numeri complessivi dell'operazione.

Prosegue anche il dialogo con il Galatasaray, che vuole destinare le risorse previste dal contratto da circa 10 milioni di euro di Mauro Icardi al possibile accordo con Leão. Il club turco, però, ragiona su un'operazione in prestito, formula che però non convince il Milan che vorrebbe la cessione definitiva (QUI la notizia).