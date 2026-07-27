Il Torino conta di definire a breve l'arrivo di Lucas Perri

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Dopo la chiusura di Trafford al Leeds, il club granata accelera per il portiere brasiliano: operazione in prestito con diritto di riscatto

Il Torino è pronto a chiudere per Lucas Perri. Dopo che il Leeds ha definito l'arrivo di Trafford, la società granata conta di completare a breve l'operazione per il portiere brasiliano, individuato come rinforzo per la porta.

L'accordo è impostato sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli e arrivare alla fumata bianca per il trasferimento del classe '97 al Torino.