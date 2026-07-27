Da Markmann alla permanenza di Romagnoli: le ultime sul mercato della Lazio
Settimana importante nel calciomercato estivo della Lazio. Sono giorni decisivi per la chiusura della trattativa per Markmann per circa 6 milioni di euro. La Lazio aspetta risposte dal Nordjaelland alla sua proposta.
Per quanto riguarda Romagnoli, la volontà del club biancoceleste è di tenerlo. Le voci che vedrebbero il difensore risolvere consensualmente il contratto non corrispondono alla realtà. Verranno valutate eventuali offerte, ma se non dovessero arrivare Romagnoli resterà come alternativa di Provstgaard.
L'ATTACCO - Per il reparto offensivo non sono finite le speranze di arrivare a Espì, nonostante le pressioni dalla Premier League, con l'Ipswich interessato all'attaccante spagnolo. Proposto anche Broja del Chelsea, che la Lazio valutando ma non è un profilo che scalda. L'idea è di aspettare che si presenti qualche opportunità di mercato, come ad esempio Gimenez, che a Gattuso piace tanto.