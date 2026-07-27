Da Markmann alla permanenza di Romagnoli: le ultime sul mercato della Lazio

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Il punto sul calciomercato della Lazio: i nomi dalla difesa all'attacco. Giorni decisivi per la chiusura di Markmann dal Nordjaelland

Settimana importante nel calciomercato estivo della Lazio. Sono giorni decisivi per la chiusura della trattativa per Markmann per circa 6 milioni di euro. La Lazio aspetta risposte dal Nordjaelland alla sua proposta.

Per quanto riguarda Romagnoli, la volontà del club biancoceleste è di tenerlo. Le voci che vedrebbero il difensore risolvere consensualmente il contratto non corrispondono alla realtà. Verranno valutate eventuali offerte, ma se non dovessero arrivare Romagnoli resterà come alternativa di Provstgaard.

L'ATTACCO - Per il reparto offensivo non sono finite le speranze di arrivare a Espì, nonostante le pressioni dalla Premier League, con l'Ipswich interessato all'attaccante spagnolo. Proposto anche Broja del Chelsea, che la Lazio valutando ma non è un profilo che scalda. L'idea è di aspettare che si presenti qualche opportunità di mercato, come ad esempio Gimenez, che a Gattuso piace tanto.