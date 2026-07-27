Roma-Castro, accordo raggiunto col Bologna. In serata l'arrivo in città, domani le visite

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Roma e Bologna hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Santiago Castro in giallorosso: tutti i dettagli dell'operazione

Accordo raggiunto tra Roma e Bologna per il trasferimento di Castro. Operazione da 35 milioni più bonus a cui si aggiunge il 10% sulla futura rivendita e il trasferimento in prestito con diritto riscatto di Artem Dovbyk in rossoblù.

La volontà di Castro di partire e l'inserimento di Dovbyk nell'affare si sono rivelati determinanti. Con questa mossa, il Bologna potrà trattenere Rowe anche di fronte a offerte importanti: il club ha infatti ceduto Castro alle proprie condizioni, completando una cessione necessaria per equilibrare i conti in un'annata senza coppe. La Roma, dal canto suo, si assicura un giocatore che desiderava fortemente