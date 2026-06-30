Goncalo Ramos saluta il PSG: "Indossare questa maglia è stato un privilegio"

vedi letture

Gonçalo Ramos è un nuovo giocatore del Milan. Il portoghese saluta il PSG: "Indossare questa maglia è stato un privilegio".

Gonçalo Ramos è un nuovo giocatore del Milan. È arrivato pochi minuti fa il comunicato del club rossonero, che ha annunciato l'ufficialità riguardo l’acquisto più oneroso della propria storia. Un’operazione importante, da 65 milioni di euro più 5 di bonus, cifra che il Milan verserà al Paris Saint-Germain per assicurarsi l’attaccante portoghese classe 2001.

Ramos lascia dunque il PSG dopo tre stagioni, chiuse con 131 presenze e 45 gol complessivi con la maglia del club parigino. Prima di iniziare la nuova avventura in Italia, l’attaccante ha voluto salutare Parigi con un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social, ringraziando il club, i compagni e i tifosi.

LE PAROLE DI RAMOS - Il portoghese ha voluto prima di tutto ricordare i passaggi fondamentali della sua esperienza sotto la Torre Eiffel: “Oggi si chiude uno dei capitoli più significativi della mia carriera. Indossare la maglia del PSG è stato un privilegio e un onore che custodirò per sempre. Insieme abbiamo scritto una storia indimenticabile. Abbiamo vinto due titoli di Champions League e diversi altri trofei, condividendo momenti che rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno preso parte a questo percorso”.

Nella seconda parte del messaggio, Ramos ha poi rivolto un ringraziamento diretto a tutte le componenti del Paris Saint-Germain, con un pensiero speciale per i tifosi che lo hanno accompagnato durante la sua esperienza in Francia: “Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la dirigenza e, soprattutto, i tifosi. Grazie per aver creduto in me, per averci sostenuto nei momenti difficili e per aver festeggiato ogni vittoria con noi. Il vostro sostegno è stato fondamentale per ognuno dei nostri successi. Oggi vado via, ma lascio un pezzo del mio cuore in questo club. Il PSG sarà sempre casa mia e sarò orgoglioso di aver contribuito a scrivere un capitolo della sua storia. Grazie di tutto. Parigi occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia”.